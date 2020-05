Notizie Serie A – Spadafora: “I nuovi contagi non fanno ben sperare”

MILANO – Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili, è intervenuto su Seilatv Bergamo. Ecco che cosa ha detto riguardo la ripresa del campionato di Serie A.

: «Le notizie riguardanti nuovi casi di positività al Covid-19 non ci fanno ben sperare. Una risposta certa non arriverà fino a quando non avremo una situazione chiara riguardo all’evoluzione sanitaria. Per noi la parola d’ordine è prudenza, anche dopo l’incontro con il Comitato tecnico-scientifico. Alla luce di questo, gli ultimi accadimenti non ci aiutano».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live