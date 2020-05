Notizie Serie A – Sì alla ripresa degli allenamenti di squadra

MILANO – La Serie A prova a tornare in campo, oggi è stato fatto un primo importantissimo passo in avanti. Il Comitato Tecnico Scientifico, infatti, ha dato il via libera al protocollo della FIGC, sugli allenamenti di squadra, che potranno riprendere dal prossimo 18 maggio. Lo hanno reso noto i Ministri Speranza e Spadafora, con una nota congiunta.

“Il parere richiesto dal Governo sul protocollo presentato dalla FIGC è stato espresso oggi dal Comitato Tecnico Scientifico e conferma la linea della prudenza sinora seguita dai ministeri competenti. Le indicazioni del Comitato, che sono da considerarsi stringenti e vincolanti, saranno trasmesse alla Federazione per i doverosi adeguamenti del Protocollo in modo da consentire la ripresa in sicurezza degli allenamenti di squadra a partire dal 18 maggio”.

