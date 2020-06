Notizie Serie A – Quarantena solo per chi è positivo

MILANO – la Serie A assomiglia un po’ di più alla Bundesliga. Almeno secondo il nuovo protocollo definitivo dal Comitato tecnico Scientifico, che accoglie le richieste della Figc. Il calcio in Italia quindi non rischierà di fermarsi per un nuovo caso di positività al Coronavirus. Secondo le nuove modalità, infatti, la quarantena non sarà più obbligatoria per tutta la squadra e l’isolamento di due settimane sarà obbligatorio solo per chi è contagiato. Secondo il nuovo protocollo, infatti, la mattina della prima gara successiva al rilevamento di un positivo (calciatore o membro dello staff), a tutti verrebbe fatto un tampone rapido. Passo obbligatorio per riscontrare nuovi casi, ma anche per non fermare chi invece non è stato contagiato.

