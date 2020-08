Notizie Serie A – Prof. Nanni: “Altri positivi potrebbero far slittare la Serie A”

MILANO – Il professor Nanni, rappresentate dei medici della Serie A e capo dello staff sanitario del Bologna, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, ha parlato dei casi positività al Coronavirus tra i calciatori e la nuova stagione della Serie A. Ecco cosa ha detto:

«I nuovi casi di positività al Coronavirus, tra i calciatori? E’ un argomento che ci preoccupa. Non posiamo nasconderci, così come non possiamo prendere in considerazione, se dovessero aumentare i casi, la possibilità di posticipare l’inizio del prossimo campionato. Ovviamente non è nostra intenzione arrivare a questo punto, ma non possiamo trascurare nessuna ipotesi in questo momento».

