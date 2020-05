Notizie Serie A – Possibile un nuovo slittamento del campionato…

MILANO – Domani andrà in scena il tanto atteso incontro tra la Figc e il Governo. L’obiettivo è stabilire la data del ritorno in campo del massimo campionato calcistico italiano, ma le ultime indiscrezioni non fanno ben sperare per la Serie A.

Carlo Alvino, noto giornalista sportivo, sulle frequenze di Radio KissKiss ha rivelato tutta la sua preoccupazione su questo tema. Aggiungendo di: «Non essere ottimista sulla ripresa della Serie A ». E che: «Nell’incontro tra Governo e FIGC di domani potrebbe non essere decisa la data della ripresa del campionato e questo potrebbe portare ad un nuovo rinvio. In questo caso però i tempi si allungherebbero ulteriormente». Il rischio quindi è quello di non veder ripartire affatto il calcio in Italia. Viste le tempistiche strette, le competizioni europee e il calendario della prossima stagione.

