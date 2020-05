Notizie Serie A – Possibile la proroga dei contratti, dopo il 30 giugno

MILANO – Secondo quanto riporta il quotidiano “la Repubblica”, si continua a lavorare sulla deroga dei contratti in scadenza il 30 giugno 2020. L’idea della FIGC è quella di seguire le linee guida dettate dalla FIFA, proprio sull’argomento. La nuova scadenza dovrebbe essere posticipata al prossimo 2 agosto, oppure addirittura più in là. Ovviamente questa scelta rientra nell’ottica di poter portare a conclusione l’attuale stagione della Serie A, ferma a causa dell’emergenza Coronavirus. Il prossimo 13 maggio andrà in scena una nuova assemblea della Lega, che tra i punti, all’ordine del giorno, ha anche la ripresa del campionato.

