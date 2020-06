Notizie Serie A – Playoff-playout più lontani, i club contro il piano B

MILANO – Il piano B della Figc per la ripresa del campionato continua ad essere un’incognita. I club di Serie A si starebbero opponendo a questa soluzione, in caso di nuovo stop non definitivo. La Federcalcio, quindi, starebbe entrando nell’ordine d’idee di fare un passo indietro sulla questione. E se questa indiscrezione si concretizzasse il “nuovo” Piano B diventerebbe la cristallizzazione del campionato. Lo stesso presidente Gravina aveva già parlato di questa soluzione, in caso di un’eventuale, ed improvvisa, crescita esponenziale dei contagi. Anche in questo caso, però, servirà capire quale sia il pensiero dei presidenti delle squadre di Serie A.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live