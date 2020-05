Notizie Serie A – Partite in chiaro, la proposta dei broadcaster

MILANO – La Serie A ripartirà il prossimo 20 giugno, adesso è ufficiale. Nei tanti discorsi, sul campionato e sulla sua conclusione, quello legato al tema Diretta Goal in chiaro continua a tenere banco. Il Ministro Spadafora si è augurato un passo in avanti da parte di Sky, definendolo come un segnale positivo. Adesso però la partita entra nel vivo, i broadcaster potrebbero decidere di concedere la visione di alcuni “pezzi” dei prossimi incontri e lo stesso Ministro ha voluto ribadire l’importanza dell’eventuale gesto, per: “Evitare assembramenti”. Secondo quanto riporta il portale Calcio&Finanza, le televisioni avrebbero fatto una prima proposta: la Diretta Goal prevista nelle giornate con più partite in contemporanea e la visione in chiaro degli highlights subito dopo la gara singola.

