Notizie Serie A – On. Zampa: “Individuata possibile via d’uscita tecnica”

MILANO – Sandra Zampa, Sottosegretaria al Ministero della Salute, si è espressa sul parere positivo del Comitato Tecnico Scientifico al protocollo FIGC, sulla ripresa degli allenamenti di squadra. L’Onorevole ha commentato la decisione in questo modo, ai microfoni di GR Parlamento.

: «E’ stata individuata una possibile via d’uscita tecnica. Una bolla sterile, nella quale entreranno calciatori e staff negativi. Un ambiente dove non ci traccia del virus, tutti resteranno in isolamento, come in una grande famiglia. L’obiettivo è quello di tutelare la salute dei soggetti e chi gli sta vicino. Si tratta di un enorme sacrificio e di un atto di responsabilità da parte della Lega Calcio. L’ultima parola spetterà a Premier Conte e al consiglio dei ministri, il governo, invece, valuterà altri aspetti di questo problema. non c’è soltanto il lato sportivo, andranno presi in esame anche gli ambiti occupazionali ed economici».

