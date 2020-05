Notizie Serie A – On. Zampa: “con un nuovo positivo si fermerebbe tutto”

MILANO – Sulle frequenze di Radio KissKiss ha parlato nuovamente, dopo l’intervento di ieri, la La Sottosegretaria al Ministero della Salute Sandra Zampa. Ecco le sue parole sulla possibile ripartenza del campionato di Serie A.

: «Credo che il Ministro Spadafora abbia spiegato nel modo corretto che i medici dei club saranno i garanti di questa situazione, dovranno assumersi delle responsabilità. Sulla Serie B non posso poi dire molto, è di competenza del Ministro dello Sport. Da quello di cui sono a conoscenza posso aggiungere che sia la Serie B che per gli altri sport di squadra è stata presa un’altra settimana di riflessione. La decisione finale, ripeto, spetta al Ministro Spadafora, anche per un senso di equità».

