Notizie Serie A – Oggi un nuovo incontro tra l’AIC e i calciatori

MILANO – Il mondo del calcio in Italia è ancora nel caos. Argomento della discussione il protocollo sanitario e le modifiche chieste dal Comitato Tecnico Scientifico, per far tornare in campo i calciatori. In molti hanno espresso le loro perplessità circa le richieste del governo e la possibile ripartenza vive su stati d’animo da montagne russe, tra euforia e pessimismo.

Secondo quanto riporta Sky Sport, oggi andrà in scena un nuovo incontro tra l’Associazione Italiana Calciatori, guidata da Damiano Tommasi e i rappresentanti degli atleti di Serie A. Mentre, sempre secondo la stessa fonte, il nuovo incontro previsto della Lega Serie A potrebbe essere posticipato.

