Notizie Serie A – Nuovo rinvio dal Comitato Tecnico Scientifico

MILANO – Arriva un nuovo rinvio per il mondo del calcio in Italia. Il Comitato Tecnico-Scientifico ha deciso di rimandare a domani la decisone sugli allenamenti per le squadre a partire dal 18 maggio, come riporta il sito Gazzetta.it. L’incontro e la decisione che ne seguirà sarà propedeutica per l’invio di un report al Ministro della Salute, Roberto Speranza. Una passo necessario per pro are a tornare in campo e concludere l’attuale stagione di Serie A, ferma a causa dell’emergenza Coronavirus. L’ostacolo maggiore sembra sia rappresentato sulla quarantena per i contatti stretti dei nuovi eventuali positivi.

