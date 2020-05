Notizie Serie A – Nuovi orari per la ripresa del campionato

MILANO – Il mondo del calcio, in Italia, è con il fiato sospeso: oggi è la giornata decisiva per capire se e quando si potrà tornare in campo. Nel frattempo l’Associazione Italiana calciatori ha indicato delle nuove fasce orarie, più congeniale per disputare le partite. Il sindacato dei calciatori nei giorni scorsi aveva espresso tutte le sue perplessità su questo argomento, visto l’incognita legata al caldo estivo. Nella conference call dei rappresentati, dell’Assocalciatori, della Serie A sono stati indicati tre nuovi slot, rispetto a quelli preventivati fino ad oggi. 17-19:15-21:30 queste sarebbe le fasce orarie scelte, che sposano il concetto “con certe temperature non si può giocare”. Ripetuto a più riprese dai vertici dell’AIC.

