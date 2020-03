Notizie Serie A – Modugno: “Porte chiuse per far ripartire il campionato”

MILANO – Francesco Modugno, giornalista e volto di Sky Sport, ha parlato dell’ipotesi di disputare le prossime gare di Serie A a porte chiuse. ecco le sue parole.

: «Anche il calcio si deve adeguare alle priorità del paese in questo momento, non è un mondo a parte. La cosa più importante è che si superi questo momento di emergenza e la salute dei cittadini è primaria. Ad oggi credo che non ci sia altra soluzione dal far disputare le prossime partite della Serie A a porte chiuse. Solo così il campionato potrà ripartire, senza ulteriori rinvii».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live