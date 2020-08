Notizie Serie A – Mercato: Torino-Biglia, accordo vicino

MILANO – Dopo tre anni è giunta ai titoli di coda l’esperienza di Lucas Biglia con la maglia del Milan. Tre stagioni tutt’altro che positive. Nonostante le aspettative per il centrocampista argentino che, tra innumerevoli infortuni e prestazioni sottotono, non ha mai conquistato la fiducia dell’ambiente rossonero. Non a caso il club ha deciso di non rinnovargli il contratto appena scaduto e Biglia è quindi libero di unirsi ad un’altra squadra. Sebbene ci sia per lui la possibilità di tornare in patria per chiudere lì la carriera, nelle ultime ore è emersa anche l’ipotesi di un’inaspettata permanenza in Serie A. Sulle tracce di Biglia ci sarebbe il Torino che, su indicazione del neo-tecnico Marco Giampaolo, potrebbe offrirgli un contratto per portarlo all’ombra della Mole. Secondo quanto riporta Tuttosport, l’accordo tra le parti sarebbe molto vicino ormai, sulla base di due milioni di euro netti a stagione più un’opzione su quella successiva. Biglia è a un passo dal Torino.

