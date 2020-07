Notizie Serie A – Mercato: Patrick Cutrone verso il riscatto

MILANO – Il ritorno in Serie A di Patrick Cutrone, dopo la breve esperienza in Premier League, è stata contraddistinto da luci e ombre. Le ultime prestazioni nella ripartenza del campionato sembrano aver chiarito le idee alla Fiorentina. I viola, infatti, hanno prelevato l’ex Milan in prestito, con diritto di riscatto dal Wolverhampton, e le indiscrezioni sul possibile acquisto a titolo definitivo erano contrastanti. Adesso però, grazie ai tre goal mesi a segno nell’ultimo periodo, si va verso il riscatto. La dirigenza gigliata sembra essere contenta del rendimento del giocatore e la sua permanenza a Firenze non sembra più così impossibile.

