Notizie Serie A – Marotta scrive alla Lega: prima la Samp, poi la Juventus

MILANO – Sembrava che tutte le società di Serie A fossero sulla stessa linea di pensiero, sul recupero delle giornate sospese. Invece non è così. L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta ha scritto una lettera alla Lega, come riportato da Sky Sport, dove ha chiesto di poter giocare prima contro la Sampdoria e poi, in seguito, con la Juventus. Una presenza di posizione forte, quella dei nerazzurri, che va in contrasto con le indiscrezioni che erano trapelate oggi pomeriggio, circa il possibile slittamento del campionato e il recupero durante questo weekend.

