Notizie Serie A – Malagò: “Scudetto? decide la FIGC”

MILANO – Giovanni Malagò, numero uno del CONI, è stato intervistato da Radio Radio tv, nel corso del suo intervento sono stati toccati diversi punti. Tra i quali c’è stata la ripresa del campionato e il ritorno agli allenamenti. Ecco le sue parole.

: «Il calcio va verso una direzione opposta rispetto agli altri sport. In altri contesti i campionati stanno andando verso uno stop definitivo, questo è fatto chiaro. Personalmente sarei davvero contento se da settembre possa ripartire tutto, anche se non al massimo delle potenzialità. Per quanto riguarda gli allenamenti bisogna fare delle distinzioni, intanto tra sport individuali e di squadra e poi tra indoor e outdoor. Il governo, e non do nessun giudizio, ha accorpato tutto e credo che questo DPCM verrà prorogato oltre il 27 aprile. Lo scudetto? Chi può bloccare un campionato o assegnare il titolo sono le federazioni. In questo caso deciderà la FIGC, se tutto dovesse fermarsi definitivamente, quindi sia chi avrà vinto la Serie A e chi invece retrocederà in Serie B. In teoria credo che i tempi per concludere la stagione ci siano, ma tutto deve andare per il verso giusto. Ci sono dinamiche che vanno affrontate, dai contratti, agli allenamenti. Inoltre, devi sperare che non si incappi in un nuovo problema. Allora, avresti pregiudicato parzialmente la stagione successiva e dovresti fermarti di nuovo, perché non si può andare avanti qualora ci sia un’altra positività al Coronavirus».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live