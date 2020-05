Notizie Serie A – Malagò: “Non intervengo su una questione politica”

MILANO – Il numero uno del Coni, Giovanni Malagò, si è espresso sulla possibile ripresa del campionato di Serie A, ai microfoni del Tg Sport su Rai 2. Ecco che cosa ha detto.

: «E’ una questione politica e non ho intenzione di mettere bocca su questa faccenda. Il mio è un comportamento laico e non sono mai intervenuto, non ho mai parlato nemmeno con un componente del Comitato Tecnico Scientifico. Penso che il mondo del calcio abbia il diritto e il dovere di poter provare a completare questa stagione, ma credo anche che sia indispensabile trovare un’alternativa per evitare che tutto vada nel peggiore dei modi».

