Notizie Serie A – Malagò: “L’unica soluzione è lo slittamento di un turno”

MILANO – Giovanni Malagò, numero uno del CONI, ha parlato a La Repubblica della situazione caotica che si è venuta a creare dopo il rinvio di diversi match del campionato di Serie A, a causa dell’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole.

: «Le società di Serie A devono rientrare da Marte. Io ho espresso il mio punto di vista, facendo presente la situazione che sta accadendo non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. La salute dei cittadini è al primo posto, anche del calcio.Credo che lo slittamento di un turno, in modo da far recuperare subito l maggior parte dei turni sospesi, sia l’unico modo per poter garantire, al centro per cento, la regolarità del campionato».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live