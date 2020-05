Notizie Serie A – Malagò: “I presidenti? Tutti condizionati dalla classifica”

MILANO – Il presidente del Coni Giovanni Malagò, è intervenuto sulla frequenze di Radio Incontro Olympia e ha parlato dei presidenti della Serie A. Ecco che cosa ha detto.

: «Sono dell’idea che tutti i presidenti, dei club di Serie A, siano condizionati dalla posizione di classifica delle loro squadre. Questo non vuol dire che ci siano i buoni o i cattivi, ma che faccia parte delle natura umana. Ci posso essere state delle spinte date dal fatto che, prima dello stop, c’era chi stava lottando per vincere lo scudetto e chi invece per non retrocedere».

