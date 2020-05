Notizie Serie A – Malagò: “Ho detto a Spadafora che c’è tanta confusione”

ULTIME NOTIZIE SERIE A

MILANO – Il presidente del Coni, Giovanni Malagò è tornato a parlare della ripresa nel mondo del calcio, dopo il lungo stop. L’occasione è stata la conferenza stampa dopo la Giunta odierna, alla quale ha partecipato anche il Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora. Ecco che cosa ha detto.

: «Penso che se non ci saranno problemi il 18 potranno riprendere gli allenamenti di squadra. Credo anche che il 25 possano riaprire palestre e circoli. Al Ministro Spadafora ho detto che in questo momento c’è tanta confusione nel mondo del calcio, ma solo in quello. E’ convenuto con me».

