Notizie Serie A – L’offerta del Torino per Lucas Biglia

MILANO – Dopo tre anni è giunta ai titoli di coda l’esperienza di Lucas Biglia con la maglia del Milan. Tre stagioni tutt’altro che positive. Nonostante le aspettative per il centrocampista argentino che, tra innumerevoli infortuni e prestazioni sottotono, non ha mai conquistato la fiducia dell’ambiente rossonero. Non a caso il club ha deciso di non rinnovargli il contratto appena scaduto e Biglia è quindi libero di unirsi ad un’altra squadra.

Sebbene ci sia per lui la possibilità di tornare in patria per chiudere lì la carriera, nelle ultime ore è emersa anche l’ipotesi di un’inaspettata permanenza in Serie A. Sulle tracce di Biglia ci sarebbe il Torino che, su indicazione del neo-tecnico Marco Giampaolo, potrebbe offrirgli un contratto per portarlo all’ombra della Mole.

