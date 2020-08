Notizie Serie A – L’ex Pato potrebbe tornare nel campionato italiano

MILANO – Alexandre Pato potrebbe tornare in Italia dopo 7 anni dal suo addio al Milan. Il brasiliano, infatti, si è svincolato dal San Paolo ed ha acceso l’interesse del Genoa, secondo quanto riporta La Repubblica. La squadra rossoblù è alla ricerca di un attaccante d’esperienza per l prossima stagione è la possibilità di arrivare all’ex rossonero, a parametro zero, sembra aver ingolosito Daniele Faggiano, nuovo direttore sportivo della squadra ligure. Per Pato quindi dopo le voci, dei mesi scorsi, legate ad un possibile arrivo al Benevento, si potrebbe il Genoa.

