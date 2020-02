Notizie Serie A – Le decisioni del Giudice Sportivo per la prossima giornata

MILANO – Poco fa il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni in merito ai calciatori squalificati, per il prossimo turno di campionato, La ventiseiesima giornata di campionato. Non ci sono calciatori del Milan tra i sanzionati, così come non ce ne sono tra le fila del Genoa, prossimo avversario, in un San Siro a porte chiuse, dei rossoneri. Ecco la lista completa.

Si tratta di Dalbert della Fiorentina, Mancini della Roma, Mateju del Brescia, Mbaye del Bologna e Strefezza della SPAL

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live