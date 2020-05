Notizie Serie A – Le cinque sostituzioni verso l’approvazione

MILANO – La Serie A si appresta a sperimentare le cinque sostituzioni. Questa indiscrezione è stata riportata dal Corriere dello Sport, che ha aggiunto che ormai sia tutto definito, anche se non è ancora arrivata l’ufficialità.

Sempre secondo la stessa fonte, i cinque cambi resteranno in vigore solo per questa stagione e spetterà agli allenatori, com’è giusto che sia, scegliere il momento degli avvicendamenti. Sostanzialmente accadrà come in Serie C: le cinque sostituzioni andranno effettuate al massimo in tre occasioni durante i 90 minuti. In Coppa Italia (ed eventualmente nei playoff-playout) diventano (potenzialmente) sei: in caso di supplementari, i tecnici avranno a disposizione un’altra sostituzione.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live