Notizie Serie A – Lazio-Bologna 2-0, primo tempo a tinte biancocelesti

ULTIME NOTIZIE SERIE A

MILANO – Il primo tempo di Lazio-Bologna si è concluso co la squadra di Simone Inzaghi meritatamente in vantaggio per 2-0, grazie alla reti di Luis Alberto e Correa. Il numero dieci biancoceleste sblocca il match al 18′, con un tiro dal limite dell’area che passa sotto le gambe di Danilo e supera l’estremo difensore dei rossoblù. Tre minuti più tardi, al 21′, arriva il raddoppio del Tucu Correa, che tira da posizione defilata. Un tocco di Danilo cambia la traiettoria del pallone e Skorupski non può fare altro che raccogliere la sfera in fondo alla rete. Nella prima frazione di gioco la compagine romana ha dettato i ritmi del match, rischiando anche qualcosa , ma il doppio vantaggio è meritato. Una Lazio dominante ha impostato 25′ di ritmi infernali alla squadra di Sinisa Mihajlovic.

