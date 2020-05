Notizie Serie A – L’AIC contrario alle partite pomeridiane

MILANO – Il quotidiano Tuttosport ha riportato la presa di posizione dell’AIC, il sindacato dei calciatori, sull’eventuale ritorno in campo della Serie A. L’Associazione Italiana Calciatori, ha espresso tutte le sue perplessità sulla possibilità di far disputare le prossime gare del massimo campionato italiano in orario pomeridiano (nel periodo estivo di giugno e luglio). Preoccupa soprattutto l’incognita legata al caldo estivo, con i giocatori che potrebbero essere costretti a scendere in campo nonostante i 40 gradi (o oltre).

“No alle gare di pomeriggio. Anche giocare alle 17.30 è troppo presto, a rischio l’incolumità dei calciatori”

