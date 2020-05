Notizie Serie A – La mossa della FIGC per evitare l’estate in tribunale

MILANO – Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la FIGC sa bene che con il possibile stop definitivo al campionato, l’estate potrebbe essere passata all’interno delle aule di tribunale. Una prospettiva che Gabriele Gravina, il presidente della Federazione Italiana Giuoco calcio, vorrebbe evitare. Proprio in quest’ottica, sempre secondo il quotidiano, sul tavolo del governo nei prossimi giorni arriverà un proposta per ridurre al minimo i gradi di giudizio. L’intenzione è quella di far passare ogni contenzioso e ogni ricordo per il Tar del Lazio. Dell’iniziativa è stato informato anche Nicola Zingaretti, presidente dell’ omonima Regione.

