Notizie Serie A – Il punto sul ritorno in campo del Campionato

MILANO – La Serie prova a tornare in campo, ma la strada per il via libera definitivo ha ancora diversi ostacoli. Repubblica.it ha provato a fare il punto della situazione.

La scelta definita dovrebbe essere fatta la Premier Conte, che nei prossimi giorni ascolterà i Ministri Speranza e Spadafora. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare, ma il condizione è d’obbligo, l’ok al protocollo sugli allenamenti collettivi. Per quanto riguarda il campionato la situazione è ancora nebulosa, alcuni membri del Comitato Tecnico Scientifico sono molto dubbiosi sulla questione e l’argomento sarà un dei temi di dibattito del prossimo Consiglio dei Ministri, calendarizzato per domani. Mercoledì andrà in scena una nuova assemblea della Lega Serie A, mentre il 18 o il 19 maggio ci sarà il Consiglio Federale. Giovedì, invece, è prevista una riunione straordinaria del CONI con la presenza, tra gli altri, di Spadafora, Pancalli e di Casasco, vertice dei medici sportivi.

