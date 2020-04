Notizie Serie A – I calciatori spingono per il ritorno in campo

MILANO – Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il fronte dei calciatori della Serie A sembra essere compatto sull’idea di voler tornare in campo. Non è soltanto un discorso legato alla forma fisica e alla possibilità di allenarsi nei centri sportivi dei club di appartenenza. In ballo ci sono anche i contratti, uno sto definitivo porterebbe le società ad attuare ulteriori tagli, probabilmente non verrebbero erogati 4 mensilità, senza campionato né competizioni europee. Club e giocatori fino a questo punto avrebbero trattato il decurtamento degli emolumenti soltanto su base settimanale e non mensile. Il possibile “arrivederci a quest’autunno” complicherebbe le pianificazioni già accordate.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live