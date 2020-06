Notizie Serie A – Gravina: “Stiamo lavorando di fantasia per l’algoritmo”

MILANO – “Stiamo lavorando di fantasia. Siamo arrivati alla Normale di Pisa per l’algoritmo…“. Queste la parole di Gabriele Gravina, numero uno della Figc, sull’algoritmo, in caso di nuovo stop della Serie A. Una risposta spiazzante per certi versi, che indica il momento che si sta vivendo attualmente, legato alla ripresa del campionato.

La situazione è in continua evoluzione, ma la scelta dell’algoritmo è ancora quella preferita, da parte dei club, nel caso in cui la Serie A venisse fermata definitivamente. Questa soluzione viene preferita ai playoff-playout.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live