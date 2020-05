Notizie Serie A – Gravina: “Oggi un passo in avanti verso la ripartenza”

MILANO – : «Il parere positivo al protocollo sugli allenamenti di squadra è un passo verso la ripresa del calcio in Italia. Ho ringraziato i Ministri Speranza e Spadafora per la disponibilità al confronto e la collaborazione, fondamentali per riuscire ad arrivare a questo risultato».

Queste le parole del numero uno della Figc Gabriele Gravina, dopo che il Comitato Tecnico Scientifico ha dato il via libera agli allenamento di squadra.

