Notizie Serie A – Gravina: “Ho proposto i playoff e playout”

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – L’emergenza Coronavirus continua a tenere banco anche nel mondo del calcio. Oggi la FIGC ha ufficialmente fermato i campionati fino al prossimo 3 aprile. Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, attraverso una nota ufficiale ha proposto una soluzione diversa per il proseguimento della serie A. Visto il calendario denso d’impegni per i club del massimo campionato di calcio Italiano potrebbero seriamente essere presi in considerazione i playoff e i playout.

“Qualora l’emergenza Covid-19 non dovesse consentire la conclusione dei campionati, il presidente Gravina ha sottoposto all’attenzione delle Leghe interessate alcune ipotesi su cui discutere nella riunione, già fissata, del Consiglio Federale del 23 marzo pv. Senza alcun ordine di priorità, un’ipotesi potrebbe essere la non assegnazione del titolo di Campione d’Italia e conseguente comunicazione alla UEFA delle società qualificate alle coppe europee; un’altra sarebbe far riferimento alla classifica maturata fino al momento dell’interruzione; terza ed ultima ipotesi, far disputare solo i play off per il titolo di Campione d’Italia ed i play out per la retrocessione in Serie B”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live