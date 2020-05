Notizie Serie A – Gare in chiaro potrebbero far slittare la ripresa

MILANO – Nella giornata di ieri il Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora, ha rilanciato la possibilità di trasmettere la diretta goal degli incontri di Serie A in chiaro. Un’idea che ripercorre la scelta fatta dalla Bundesliga, ma che riguarda soltanto le prime due giornate del massimo campionato tedesco. La nuova proposta del Ministro potrebbe però portare a un nuovo slittamento della ripresa della Serie A, dato che andrebbe in conflitto con i broadcaster, che non hanno liquidato l’ultima rata prevista per i primi di maggio e i rapporti con la Lega Serie A non sono idilliaci in questo momento. Posticipare la ripresa delle ostilità riporterebbe le squadre in campo il 20 giugno e, in questo caso, la stagione attuale terminerebbe il prossimo 9 agosto.

