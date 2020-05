Notizie Serie A – Fiorentina, nuove positività al Covid-19

MILANO – Arrivano nuove notizie legate alla positività al Covid-19, nel mondo del calcio. Ecco il comunicato ufficiale della Fiorentina su questa vicenda.

“A seguito dei controlli di laboratorio effettuati nel pomeriggio di ieri, ACF Fiorentina comunica che sono stati identificati 3 atleti e 3 dello staff tecnico-sanitario positivi al Covid 19. La Società ha provveduto come da protocollo a proseguire l’isolamento delle persone coinvolte. Domani mattina sono previste per il resto del gruppo le viste medico sportive propedeutiche all’inizio dell’attività facoltativa sul campo”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live