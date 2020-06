Notizie Serie A – Figc: Le indicazioni per l’organizzazione delle partite

MILANO – Il calcio riparte anche in Italia, sia il campionato che la Coppa Italia. Prima della ripresa delle ostilità, però dovranno essere definite delle questioni inerenti alle partite. La Figc continua a lavorare in questo verso e sul sito ufficiale della Federcalcio sono state pubblicate le nuove indicazioni per l’organizzazione delle prossime gare.

Il nome del testo della Figc è: “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19”.

Ecco il link ufficiale al documento:

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live