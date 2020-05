Notizie Serie A – Ecco le due modifiche al protocollo sanitario

MILANO – Secondo quanto riportato dall’ANSA, il Comitato Tecnico Scientifico avrebbe chiesto la modifica di due punti al protocollo sanitario della FIGC, per dare l’ok agli allenamenti di squadra. La prima riguarderebbe il fatto che tutta la squadra dovrà osservare un periodo di quarantena, di quattordici giorni. Nel caso in cui venisse riscontrata la positività di un solo calciatore in rosa al Covid-19.

Il secondo punto invece verte sulla responsabilità legate al protocollo sanitario di garanzia, che saranno a carico del medico sociale di ciascuna società. Nei prossimi giorni verranno approntate le modifiche richieste, che sono il primo passo verso il ritorno in campo della Serie A e il completamento dell’attuale stagione calcistica in Italia.

