Notizie Serie A – Ecco le decisioni del Giudice Sportivo

MILANO – Sono arrivate poco fa le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla prossima giornata di serie A, la ventitreesima. Non ci sono calciatori del Milan tra gli squalificati e quindi Pioli potrà concentrarsi sui recuperi in vista della sfida con l’Inter. Discorso diverso per i nerazzurri che dovranno fare a meno di Bastoni, che contro l’Udinese ha rimediato un cartellino giallo ed era diffidato. Ecco la lista completa.

Espulsioni: Amrabat del Verona, Behrami del Genoa, Pellegrini della Roma.

Ammonizioni (diffidati): Bastoni dell’Inter, Cigarini del Cagliari, De Roon dell’Atalanta, Elmas del Napoli, Poli del Bologna, Romero del Genoa e Torregrossa del Brescia.