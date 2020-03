Notizie Serie A – E’ scontro totale in Lega per il campionato

MILANO – Clima a dir poco rovente, all’interno della Lega di Serie A. Il pomo della discordia e senza ombra di dubbio la ripresa, o meno, del campionato. La riunione andata in scena oggi non ha portato soluzioni, anzi ha reso distintamente il quadro della situazione: esistono due fazioni, ben distinte, e contrapposte. la prima ovviamente spinge per poter tornare a giocare, appena sarà possibile, l’altra invece vuole lo stop alla stagione calcistica 2019/20 e la conseguente cristallizzazione del campionato. Soltanto prendendo questa strada i presidenti potranno evitare di pagare gli stipendi ai calciatori, sotto contratto, e risparmiare così il 30% di quanto stabilito in sede di contrattualizzazione con gli atleti.

