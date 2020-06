Notizie Serie A – Domani Gravina spiegherà l’algoritmo

MILANO – Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, domani spiegherà come funziona l’algoritmo. La possibilità di utilizzare questo meccanismo aritmetico è legata a un nuovo stop della Serie A e i club lo preferirebbero rispetto ai playoff/playout.

L’algoritmo, però, verrebbe utilizzato soltanto dopo aver disputato due giornate e determinerebbe la cristallizzare della classifica, promozioni, retrocessioni, piazzamenti europei, ma non all’assegnazione del tricolore. va aggiunto anche che questo meccanismo aritmetico entrerebbe in gioco soltanto nel caso in cui ci fosse un diverso numero di partite disputate tra le varie squadre. Nel caso ci si fermi a parità di partite, infatti, basterebbe prendere la classifica così com’è.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live