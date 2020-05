Notizie Serie A – Coronavirus: scende il numero dei positivi della Fiorentina

MILANO – Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha partecipato all’ultima diretta Instagram della Gazzetta dello Sport. nel corso dell’intervista il dirigente Viola ha rilevato che il numero dei tesserai della sua squadra, positivi al Covid-19, è diminuito. Ecco le sue parole.

: «Attualmente il numero dei positivi al Covid-19 è sceso da sei a cinque. Ora siamo in attesa di avere i risultati su altri due tamponi, effettuati du dei nostri calciatori, il primo ha dato esito negativo e speriamo sia così anche per il secondo. Però vogliamo anche capire perché noi dobbiamo aspettare un’ulteriore settimana dopo il 18, per sapere se ripartirà il campionato. I club vogliono tornare in campo, ma le regole devono essere uguali per tutti».

