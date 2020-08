Notizie Serie A – Coronavirus: FIGC e Lega non cambiano le loro idee

MILANO – Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Lega Serie A e FIGC per il momento non avrebbero intenzione di cambiare idea sull’inizio del prossimo campionato. Nonostante l’aumento dei casi di positività al Coronavirus, anche in Serie A. Diverse quadre infatti hanno annunciato che la positività dei loro tesserati. Questo però, come detto, non farà cambiare idea sulla data del fischi d’inizio della nuova stagione, prevista per il 19 settembre.

