Notizie Serie A – Consegnato il protocollo per le partite

MILANO – Il protocollo con le linee guida per le partite, fondamentale per la ripresa della Serie A, è stato consegnato dalla Figc al Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora. Lo ha rivelato Sky Sport che ha sottolineato come il documento sia stato preparato e inviato con un giorno d’anticipo rispetto alla tabella di marcia.

Lo stesso Ministro nei giorni scorsi aveva rivelato di prevedere l’arrivo del protocollo nelle sue mani, soltanto domani. Adesso si attende una risposta da parte del governo e del Comitato Tecnico Scientifico, che dovranno valutare le linee guida stilate dalla Figc. Il prossimo 28 maggio e previsto un nuovo incontro tra la parti. I vertici del calcio italiano giocano d’anticipo per tornare in campo e riprendere le ostilità.

