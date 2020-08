Notizie Serie A – Bonaventura, è testa a testa Benevento-Hellas Verona

MILANO – L’Hellas Verona sembrava essere il club favorito per tesserare Giacomo Bonaventura. Non a caso gli scaligeri hanno offerto un contratto biennale all’ex rossonero e, di conseguenza, erano passati in vantaggio rispetto a Benevento, Torino e Atalanta.

Il calciatore è ormai svincolato dopo la fine del suo rapporto con il Milan, i rossoneri e Bonaventura si sono separati dopo 6 anni insieme. Il futuro del giocatore dovrebbe essere in ogni caso in Serie A, viste le tante sulle sue tracce e il lavoro del suo procuratore, Mino Raiola, che lo ha proposto a diverse società. Il Benevento però sembrerebbe aver rilanciato per l’ex numero 5 del Milan. Adesso è davvero un testa a testa tra Hellas Verona e Benevento.