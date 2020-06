Notizie Serie A – Banti, il direttore di gara rischia il posto

MILANO – Gli arbitri di Serie A e Serie B si trovano a Coverciano, per il ritiro in vista della ripresa della stagione. C’è un’assenza però che non è passata inosservata, quella di Luca Banti. Il direttore di gara infatti, come riporta il portale TuttoMercatoWeb, non si sarebbe presentato in ritiro a causa di problemi personali. L’arbitro non potrà tornare sui campi di Serie A fino a quando non avrà seguito l’aggiornamento tecnico, ma non solo. La sua assenza potrebbe portarlo ad essere dismesso il prossimo anno.

