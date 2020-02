Notizie Serie A – Balotelli pronto a lasciare il Brescia

MILANO – L’avventura di Mario Balotelli al Brescia potrebbe essere già vicina ai titoli di coda. L’ex attaccante del Milan, infatti, sarebbe pronto a lasciare la sua attuale squadra, dopo l’arrivo di quest’estate, in caso di retrocessione in Serie B. Sulle tracce di SuperMario dovrebbero esserci diversi club stranieri, desiderosi di metterlo sotto contratto. Tutto dipenderà, però, dalla lotta salvezza delle Rondinelle. La punta italiana ha contribuito, in questa stagione con 5 goal in 18 partite, ma non sono bastati al Brescia per assicurarsi una posizione in classifica più tranquilla.

