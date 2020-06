Notizie Serie A – Balotelli: il Brescia chiede la rescissione del contratto

MILANO – Il Brescia ha preso una decisione sul futuro di Mario Balotelli. Nei gironi scorsi erano circolate molte indiscrezioni sugli attriti tra l’attaccante, ex Milan, e Massimo Cellino, proprietario delle rondinelle. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la nuova assenza del calciatore, a causa di un problema intestinale secondo il certificato medico fatto arrivare alla società lombarda. La situazione tra il giocatore e il suo datore di lavoro, non era delle migliori. Infatti Balotelli non si era presentato ad diverse sedute di allenamento della sua attuale squadra e lo stesso Cellino, a mezzo stampa, aveva fatto sapere che l’ingaggio di Supermario è stato un errore.

Oggi il Brescia ha deciso di passare ai fatti, facendo arrivare alla punta una lettera, dove ha chiesto ufficialmente la rescissione unilaterale del contratto.

