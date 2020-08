Notizie Serie A – Antonio Mirante positivo al Coronavirus

MILANO – Dopo le positività di calciatori in tutto il mondo in questo periodo, arriva anche in Italia, per la precisione in Serie A, il primo caso accertato di Covid-19. Si tratta di Antonio Mirante, portiere della Roma e la notizia arriva dopo quella legata a due calciatori della Primavera giallorossa.

La positività è stata rivelata dallo stesso estremo difensore della squadra Capitolina, con un messaggio sui suoi profili social. Il giocatore ha voluto rassicurare tutti aggiungendo che sta bene e che è asintomatico. Adesso per lui si profila il periodo di quarantena per Mirante. La notizia ovviamente mette in allerta tutta la Serie A, dato che con altri casi potrebbe essere rimandata la ripresa del campionato.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live