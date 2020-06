Notizie Serie A – Anche Iachini ha avuto il Coronavirus

MILANO – Oggi Rocco Commisso festeggia un anno di residenza viola. Per l’occasione il numero uno della Fiorentina ha realizzato un’intervista per il sito ufficiale della società gigliata.

Sono stati toccati molti temi e durante la chiacchierata è stato rivelato che Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha avuto il Coronavirus: «Anche il nostro allenatore è stato malato in questi mesi, non lo sapevo, ha tutto il mio supporto». Una notizia del tutto inaspettata e che non era filtrata nei giorni dove la pandemia era più aggressiva. Commisso si è poi lasciato andare sul futuro del tecnico, mantenendosì però sul vago.

